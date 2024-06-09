ضبط محل لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بدون تصريح

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة بنها أول بالقليوبية) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط (المذكور).. وبحوزته (الأجهزة والمستلزمات التى تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية - هاتف محمول "بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وأقر بأنه مالك المحل وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية ..