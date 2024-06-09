الصومال ينضم إلى مجلس الأمن الدولي بعد أكثر من 50 عاما

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصومال عضوا في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا لولاية مدتها عامين تبدأ في 2025.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم/الأحد/، أن الصومال الواقعة في القرن الأفريقي كانت من بين خمس دول حصلت على الأصوات الفائزة، إلى جانب الدنمارك واليونان وباكستان وبنما.

وقال المحلل الصومالي عبد القفر عبدي ورديري المقيم في فرجينيا "إنه وضع دبلوماسي رمزي وقوي للصومال أن يظهر بين أعضاء مجلس الأمن وهذا سيساعد الصومال على الوصول بشكل أفضل للدول الأعضاء إنه لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا، سيكون للصومال تصويت على القرارات المتعلقة بالصراعات العالمية".

وفي إعلانه عن نتائج الانتخابات، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس: «في اقتراع سري، حصلت الدول المنتخبة على أغلبية ثلثي الدول الأعضاء المطلوبة الحاضرة والمصوتة في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا».

وعقب الإعلان، هنأت بعثة الأمم المتحدة في الصومال الحكومة الصومالية وشعبها على انتخاب بلادهم لشغل مقعد في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026».

وقال القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصومال جيمس سوان: «قطعت الصومال شوطًا طويلًا على مدى العقود الثلاثة الماضية في طريقها إلى السلام والإزدهار والأمن إن الانتخاب لشغل مقعد في مجلس الأمن اعتراف بذلك التقدم الجدير بالثناء.