"احذروا الثعالب الصغيرة".. لجنة الأسرة بالإسكندرية تنظم فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للأسر

نظمت لجنة الأسرة بالإسكندرية، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للأسر، برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "احذروا الثعالب الصغيرة"، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

شارك في فعاليات المؤتمر الأب يوحنا جورج، راعي كاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية، ومسؤول اللجنة، والشماس أشرف حمدي، كما شارك أيضًا أكثر من ثمانين فردًا.

تضمن اليوم الأول من المؤتمر القراءة الربية، وعرض فيلم تسجيلي، والمسابقات المختلفة. وفي اليوم الثاني، تم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، ومجموعات العمل.

تضمن المؤتمر أيضًا المحاضرة الرئيسية، التي قدمها الأخ رضا رمسيس، أعقبها السجود أمام القربان المقدس. واختتم اليوم الثاني بفقرة ترفيهيه