لفوزهم ببطولة كأس مصر.. محافظ الشرقية يُهنئ لاعبي فريقي الهوكي (سيدات ورجال)

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي فريق هوكي الشرقية (رجال) بنادي الشرقية الرياضي لفوزهم ببطولة كأس مصر وذلك للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي، ليضاف هذا الإنجاز الكبير لسجل بطولات النادي والذي أصبح رائدا في لعبة الهوكي.

كما هنأ المحافظ لاعبات فريق هوكي الشرقية (سيدات) بنادي الشرقية الرياضي لفوزهن ببطولة كأس مصر وذلك للمرة السادسة في تاريخ المسابقة متمنياً للفريقين مواصلة انتصاراتهما المحلية، والفوز في البطولات القارية والعالمية.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلي الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

من جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن لاعبي فريق نادي الشرقية للهوكي (رجال) حصلوا علي كأس مصر بعد الفوز علي فريق نادي الطائرات بنتيجة 5-3 وكذلك فوز لاعبي فريق نادي الشرقية للهوكي (سيدات) على فريق سيدات ايسترن كومبانى بثلاثية نظيفة وذلك في المباريات النهائية التي جمعت بينهم علي ملعب نادي هيئة قناه السويس الرياضي بمحافظة الاسماعيلية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المباريات النهائية اتسمت بالندية والقوة وأحرز اللاعبون أهداف الفوز واستطاعوا الحصول علي لقب بطولة كأس مصر لهوكي الرجال والسيدات واسعاد أبناء المحافظة.