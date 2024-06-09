الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

واصلت وزارة الزراعة، ضخ السلع الغذائية في معرض “خير مزارعنا لأهالينا” المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي، بأسعار مخفضة.



وأكد المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام علي المعارض والمنافذ، استمرار عمل معرض “خير مزارعنا لأهالينا” من منتصف فبراير وحتى الان لإتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية الطازجة والأسعار المناسبة والتي تقدر نسب التخفيضات من 20‎%‎ وتصل في بعض السلع إلى 50‎%‎ .

وأضاف "صالح" ان المعرض يشهد اقبالا كبيرا من المواطنين علي المنافذ والمعارض وذلك يرجع لثقه المواطنين في جوده منتجات الوزارة واسعارها التي تقل عن الاسواق المثيلة .



وأوضح “صالح” ان أسعار السلع الاساسية في المعرض على النحو التالي:

الارز 27 جنيها

السكر 35 جنيها

البطاطس 5 جنيهات

البيض 120 جنيها

البامية 30 جنيها

الباميه الويكه 25 جنيها

الجزر 5 جنيه

البصل 9 جنيهات

الخيار 12 جنيها

الزيت 700 مللي 35 جنيها

الدواجن 120جنيها

اللحوم البلدي 250 جنيها للكيلو

الكبده البلدي 245 جنيها للكيلو

الكفته البلدي 240 جنيها للكيلو

تخفيضات تصل الي 30‎%‎ الي كافة انواع الزيوت والتمور

تخفيضات تصل الي 20‎%‎ علي كافة انواع الفواكه

وأكد صالح ان الوزارة لديها 274 منفذا ثابتا منتشرين في كافة محافظات الجمهورية و33 منفذا متحركا تجوب المحافظات وتنتشر في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس، مشيرا إلى إلى جميع المنافذ تقدم 200 سلعة من السلع الاساسية والتكملية مؤكدا استمرار عملها حتى عيد الاضحي المبارك.

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