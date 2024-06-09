إزالة 40 حالة تعد على الأرض الزراعية فى 4 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، باستمرار التصدي لأى شكل من التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ( المنيا- العدوة - مطاى- بنى مزار) اليوم الأحد من إزالة 40 حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية ، منها 15 حالة تعد بمركز المنيا بقرى ( ريدة – نزلة عبيد – طهنا الجبل – بنى أحمد الغربية - بنى محمد سلطان)، وتم إزالة 8 حالات في المهد على أرض زراعية بمركز العدوة، وفى مركز مطاى تم إزالة 10حالات تعد بأحياء شرق وغرب وشمال المدينة ومجلسى قروى ابوان ومنبال ، و7 حالات بمركز بنى مزار بأحياء المدينة و قرية أبوجرج، وتم عمل الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



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