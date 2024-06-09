غدًا.. 13 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في دمياط

انتهت مديرية التربية والتعليم دمياط، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، من خلال تجهيز 41 لجنة موزعة على 10 إدارات تعليمية.

وتبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 وتتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك وتنتهي يوم السبت الموافق 20 من يوليو المقبل.

وأعلن محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بدمياط بلغ 13 ألفا و601 طالب وطالبة، منهم 3 آلاف و126 طالبا للشعبة الأدبية، و6 آلاف و857 طالبا لشعبة العلوم، وألفان و885 طالبا لشعبة الرياضيات.

تجهيز 41 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية العشرة بمحافظة دمياط إستعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

وجرى تجهيز 41 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية العشرة، كما تم تجهيز31 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها 21 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة في الكتاب الدوري رقم 22 الصادر في مايو 2023، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، علي الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية، وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، توفير كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لإستقبال الطلاب و المراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الإمتحانات وتأمين اللجان و أماكن اقامة رؤساء اللجان و المراقبين وخطوط السير من والى اللجان وتوفير كافة احتياجاتهم وكذلك الأطمئنان من آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها للجان بالتنسيق مع كل الجهات المعينة .

وخلال جولاته التفقدية لمقار اللجان شدد علي تواجد مراوح الحائط والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب، بالإضافة إلي توافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على للتغلب على حرارة الجو والتأكد من صيانة دورات المياه ومن سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية.