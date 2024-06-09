عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أيديكم ملطخة بالدماء.. تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن تطالب بوقف إطلاق النار".

لم ينل التعب منهم، ولم يتسلل اليأسُ إلى قلوبهم بعد انقضاء 8 أشهر من عمر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، رجال ونساء، عائلات بكبارها وصغارها حافظت على زخم مسيرات دعم فلسطين ومستمرون في الضغط حتى تقف الحرب وينتهي القتل.

يوم السبت من كل أسبوع تقريبا، بات موعدا معلوما لآلاف المتظاهرين الرافضين للمقتلة في غزة ولمشاركة حكومتهم فيها، وطلباتهم محددة "يجب وقف الحرب" و"وقف كل أشكال دعم القتلة" و"محاسبة المسؤولين".

واختار المتظاهرون راسل سكوير ليكون نقطة انطلاق لهم، تحركوا منها نحو مقر البرلمان في رسالة قوية لكل من يخوض غمار الانتخابات العامة الآن، أن هذا ما يراه الشارع صوابا، فإما أن تكونوا صوت الشارع أو نحاسبكم في صناديق الاقتراع قريبا.