حملات مكثفة لإزالة الإشغالات أمام لجان الثانوية العامة بالمنيا

وجه اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات الإشغالات بالمدن والقرى ورفع كافة اشغالات الطرق وتوسيع الطرق أمام لجان الثانوية العامة

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بقيادة محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاى اليوم الأحد بتنفيذ حملة إشغالات بمدينة مطاي بالتعاون مع ادارة الإشغالات وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي وإزالة الإشغالات منها لتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة

ووجه رئيس المركز بالعمل علي إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات أمام لجان الثانويةالعامة والشوارع المختلفة بالمدينة، خاصة شارع الثورة والذي يعتبر الشريان الرئيسي بمدينة مطاي وميدان النافورة بجوار موقف الغروب وشارع المدينة المنورة

وتمكنت اداره الاشغالات من رفع كافة الاشغالات بشارع الثوره والشوارع الرئيسه بالحي والتنبيه على أصحاب المحال التجاريه بعدم اشغال الطريق وفتحه للماره والسيارات.

ويؤدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم غد الاثنين 10 يونيو بمحافظة المنيا، حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وشدد حمدي على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد حمدي مصطفى، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

FB_IMG_1717925900180

FB_IMG_1717925897687

FB_IMG_1717925895095

FB_IMG_1717925892900

FB_IMG_1717925888879

FB_IMG_1717925884743

FB_IMG_1717925886920

FB_IMG_1717925890940

FB_IMG_1717925882814

FB_IMG_1717925881154