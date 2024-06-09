العمل: ختام فعاليات برنامج تدريبي مجاني لفتيات القليوبية

اختتمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية فعاليات البرنامج التدريبي المجاني على مهنة التفصيل والحياكة ، لعدد 16 متدربة، من فتيات المحافظة ، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بالخانكة وهي الدورة التاسعة بالمركز ، وفقاً لخطة التدريب المهنى بالمركز لعام ( 2023 -2024 ) لتلبية متطلبات سوق العمل ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وتنفيذاً لرؤية وزارة العمل فى مشروع "مهني 2030" لتنمية المهارات المهنية للفئات المختلفة وزيادة قدراتهم التنافسية ، وضمن جهود المديرية فى توفير برامج تدريبية مجانية على مجموعة من المهن بمراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب فى قرى المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم تمهيداً للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى .



وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف البرامج التدريبية للشباب من الجنسين فى المحافظات خاصة فى قرى حياة كريمة لتنمية مهارات وقدرات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأكدت على أن تلك البرامج تأتي فى ضوء تنفيذ الخطة التدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة من خلال تقديم الخدمات التدريبية في مجال التدريب المهني على المهن التي يتطلبها سوق العمل ، كما نظمت المديرية ايضاً اجتماعاً لمتابعة تنفيذ دورة معلومات الاستخدام لعام 2023-2024 ، في إطار الدور الرائد الذي تلعبه وزارة العمل للمتابعة الدورية للمديريات وإنجاز ما تكلف به من أعمال ، وما تم انجازه في ذاك الشأن ، واستعراض المعوقات مع طرح الحلول المناسبة لذلك ، بحضور محمد صلاح إبراهيم ، وأحمد سعد حنفي من الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ، وفاطمة عبد المنعم مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية .