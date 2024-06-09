الرئيس النمساوي يدلي بصوته في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي

أدلى الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، بصوته في انتخابات برلمان الاتحاد الاوروبي والتى انطلقت اليوم/الأحد/ في النمسا.

وجدد الرئيس النمساوي ـــ في تصريحات صحفية ـــ الدعوة إلى المواطنين للمُشاركة بكثافة في عملية التصويت.. قائلا:"أذهب للتصويت... قل كلمتك...صوتك مهم".

ووجه الرئيس الشكر لجميع العاملين في الانتخابات الذين يعملون من أجل ديمقراطية أوروبا في هذا اليوم.

وكانت عملية التصويت في انتخابات برلمان الاتحاد الاوروبي قد انطلقت اليوم في النمسا ويبلغ عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت ٦ ملايين و٣٧٢ ألفا و١٧٧ ناخبا منهم ٤٥ ألفا و٧٥٦ ناخبا يقيمون في الخارج وتشارك سبعة أحزاب نمساوية بمرشحيها في الانتخابات.