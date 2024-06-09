رئيس جامعة مصر للمعلوماتية تتابع سير امتحانات نهاية العام

إنطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024 بكليات جامعة مصر للمعلوماتية وسط استعدادات مكثفة وجاهزية متطورة لانهاء ماراثون اختبارات الطلاب في كافة البرامج التي تقدمها، حيث تلتزم الجامعة بدعم سبل التفوق الدراسي لطلابها والأداء الأكاديمي المتميز.

وأجرت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، جولة تفقدية للجان الإمتحانات بمختلف كليات الجامعة، ومتابعة سير الإمتحانات بها وإلتزام الطلاب بالقواعد المنظمة لأعمالها. مؤكدة ثقتها من تفوق الطلاب سواء في الدراسة أو في حياتهم العملية بعد التخرج والإلتحاق بسوق العمل، وذلك جراء تشجيعهم للدخول في مسار التفوق والإبتكار منذ إلتحاقهم بالجامعة، وهو ما ينعكس عليهم في الإمتحانات.

وإطمأن الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على تطبيق الضوابط الخاصة في لجان الإمتحانات، وتوفير الخدمات الطبية والخدمية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب، حيث يعمل الجميع لتقديم كافة المساعدات اللازمة للطلاب سواء فيما يخص الدراسة أو الإمتحانات التي تجري في كليات (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكتولوجيا الأعمال، الفنون الرقمية والتصميم).

وخلال جوالتهم التفقدية للجان، شدد كل من الدكتور عمرو المصري عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة سماء طاهر، عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي، عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، على راحة الطلاب داخل اللجان وإلتزام الجميع بقواعد سير الإمتحانات، بما يتوافق مع إلتزام الجامعة بمعايير الجودة العالمية والمصرية.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.