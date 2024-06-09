فى ذكرى رحيله.. عبدالله محمود شارك عمالقة الفن خلال رحلة فنية قصيرة

تحل اليوم الموافق ٩ يونيو، ذكرى رحيل الفنان عبدالله محمود، والذى رحل عن عالمنا مبكراً بعد رحلة فنية حافله بالأعمال الهامة درامياً وسينمائياً.

البداية

بعد أن انتهى من الدراسة فى معهد التعاون الزراعى، إلتحق الفنان عبدالله محمود بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لتبدأ رحلته الفنية بالدراما من خلال مسلسل "البوسطجى"، لتتوالى بعدها الكثير من الأعمال الفنية.

البداية السينمائية

بدأ الفنان عبدالله محمود رحلته مع عالم السينما من خلال فيلم "اسكندريه ليه" مع المخرج يوسف شاهين، لتكون انطلاقة سينمائية مع مخرج عالمى، وفيلم يعتبر من أهم الأفلام المصرية.

شارك العمالقة الإمبراطور والزعيم

شارك الفنان عبدالله محمود مع نجوم الفن المصري، والكثير من الأسماء الكبيرة فى عالم السينما والدراما، وأبرز تلك الأسماء الفنان أحمد ذكى، من خلال فيلم الامبراطور، وشارك الزعيم عادل إمام من خلال فيلم شمس الزناتي وفيلم حنفي الأبهه، وحقق الكثير من النجاح خلال مشواره السينمائى.

وشارك فى الفيلم الوطنى الأبرز "الطريق إلى إيلات"، والذى قدم من خلاله مشاركة مع نجوم جمعت كل الأجيال الفنية.

وشارك فى الملحمة الدرامية "ذئاب الجبل"، والذى حقق نجاحاً كبيراً من خلال هذا العمل، الذى يعتبر من الأعمال الدرامية الأيقونية فى الدراما المصرية.

الوفاه

عانى الفنان عبدالله محمود المرض، وظل فى صراع طويل لعدة أعوام، حتى رحل عن عالمنا فى عمر الشباب فى سن ٤٠ عاما، ليرحل تاركاً إرثاً فنياً هاماً رغم قصر الرحلة الفنية.