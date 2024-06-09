الأرصاد: عودة الموجة الحارة بداية من الثلاثاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الاحد 9 يونيو حتي الجمعة 14 يونيو ،حيث تنكسر الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد و، يكون هناك انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 3_5 درجات يومي الاحد والاثنين.

واوضحت الارصاد انه يشهد اليوم الاحد وغدا الاثنين ، طقس حار علي شمال البلاد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل ليلا علي اغلب الانحاء ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.ونشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

ونوهت الارصاد ، إلىى أنه بدء من يوم الثلاثاء 11 يونيو الي الجمعة 14 يونيو سترتفع درجات الحرارة من جديد علي اغلب الانحاء.

وسيكون هناك نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

واوضحت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة من اليوم الاحد 9 يونيو الي الجمعة 14 يونيو عام 2024، علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 36:41 درجة للعظمي والصغري من 23 الي 27 درجة.