مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح للحماية من ضربات الشمس

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها هذه الأيام ليس معتادًا، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة في شهر أغسطس لم تصل إلى هذه القيم المرتفعة.



وأضاف شريف حتة، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعرض لأشعة الشمس هذه الأيام خطر، مقدمًا نصائح للحماية من التعرض لضربات الشمس، تتمثل في عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس من خلال ارتداء كاب فوق الرأس أو شمسية للحماية من هذه الأشعة، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون حتى لا تمتص أشعة الشمس.

وأكد ضرورة وجود زجاجة مياه بشكل دائم مع كل شخص يخرج في هذا التوقيت، حتى يعوض فقدان السوائل التي تحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، منوهًا بأهمية التغذية الصحية السليمة، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية مثل الخضروات والفواكه.