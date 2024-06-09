قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية: الحرب لم تنته بعد ومستعدون لخوض حرب في الشمال

نقلت وسائل إعلام عبرية عن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية رافائيل ميلو، قوله: "إن الحرب لم تنته بعد وإذا اضطر الجيش لخوض حرب في الشمال فنحن مستعدون"، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال هرتسي هاليفي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إن إسرائيل مستعدة لشن هجوم على الحدود الشمالية مع لبنان وتقترب من اتخاذ قرار بهذا الصدد، بينما قالت جماعة حزب الله إنها لا تسعى إلى توسيع الصراع لكنها مستعدة لخوض أي حرب تُفرض عليها.

وقال هاليفي: إن الجيش الإسرائيلي مستعد للتحرك لشن هجوم في الشمال وأضاف في بيان مسجل "نحن مستعدون بعد عملية تدريب جيدة جدا.. للتحرك نحو الهجوم في الشمال... نقترب من نقطة (اتخاذ) القرار".

وفي وقت سابق،أفادت هيئة البث الإسرائيلية - أن الجيش ينتظر قرارا من الحكومة لجعل المواجهة مع حزب الله في لبنان "ساحة لحرب رئيسية" تشمل عملية برية، وتحويل الحرب على قطاع غزة إلى "ساحة معارك ثانوية"، وإن الحكومة تسمح باستدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي استعدادا للتصعيد في جبهة لبنان.

والاشتباكات الحالية هذه هي أشرس أعمال قتالية بين إسرائيل وحزب الله منذ أن خاضا حربا في 2006، مما أجبر عشرات الآلاف على جانبي الحدود على الفرار من منازلهم.