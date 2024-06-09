الأوروبيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في اليوم الأخير من انتخابات الاتحاد الأوروبي

توجه الناخبون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع في اليوم الأخير من التصويت في الانتخابات البرلمانية الأوروبية لاختيار ممثليهم لفترة الخمس سنوات المقبلة.

وافتتحت مراكز الاقتراع في 20 دولة بالاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من /اليوم الأحد / لإجراء انتخابات البرلمان الأوروبي الجديد التي بدأت يوم الخميس الماضي وتنتهي اليوم الأحد، وتمثل الفرع التشريعي للكتلة المكونة من 27 عضوًا.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن مئات الملايين من الأوروبيين أدلوا بأصواتهم هذا الأسبوع في واحدة من أكبر الأحداث الديمقراطية العالمية حيث تتطلع الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى اكتساب المزيد من السلطة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة واستياء فئة المزارعين، في حين أن الحروب في غزة وأوكرانيا لاتزال تشغل ذهن الناخبين وتعتبر من بين المواضيع الرئيسية بنفس القدر من الاهتمام بقضايا الاقتصاد والوظائف والفقر والإقصاء الاجتماعي والصحة العامة وتغير المناخ ومستقبل أوروبا.

ومن غير المتوقع ظهور النتائج الرسمية قبل إغلاق مراكز الاقتراع الأخيرة في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في وقت متأخر من اليوم الأحد.

ورصدت "أسوشيتيد برس" سير العملية الانتخابية في بولندا حيث أدلى شعبها بصوته في وقت يعاني فيه البلد من انعدام الأمن بشكل كبير رغم أنه يقع على طول الجانب الشرقي لكل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"..وقالت الوكالة إن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا المجاورة أثارت مخاوف من أنه إذا انتصرت روسيا، فإن بولندا والدول المجاورة التي كانت تحت سيطرة موسكو يمكن أن يتم استهدافها بعد ذلك.

وتابعت الوكالة الأمريكية أن أزمة الهجرة تتفاقم أيضًا على امتداد آخر من الحدود الشرقية لأوروبا مع بيلاروسيا حيث تتهم بولندا بيلاروسيا وروسيا بجذب أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الحدود لإثارة عدم الاستقرار.

وكانت الأزمة، حيث قام مهاجر مؤخرًا بطعن جندي بولندي حتى الموت كما مات العشرات من المهاجرين، إن لم يكن أكثر، في منطقة الغابات المستنقعية منذ عام 2021.

وتعهد رئيس الوزراء دونالد تاسك بتعزيز الأمن القومي وتشديد الرقابة على الحدود في إطار سعيه إلى تحقيق أداء جيد لحزبه الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي.

وقالت آنا جريجورشيك-لوكزاك، وهي مهندسة معمارية تبلغ من العمر 60 عامًا أدلت بصوتها في وقت مبكر في وارسو - في تصريح خاص للوكالة:" نحن نعلم أن الاتحاد الأوروبي يمر بأزمة، لذا ربما تغير انتخاباتنا شيئًا ما في عملية صنع القرار وكفاءة هذه الكتلة"، بينما لم تذكر الحزب الذي صوتت لصالحه.

أما في بلغاريا، خرج البلغار لاختيار البرلمان الجديد في وقت مبكر من اليوم الأحد في انتخابات برلمانية أوروبية هي السادسة في بلغاريا خلال ثلاث سنوات. وكانت هناك مخاوف من أن يؤدي إرهاق الناخبين وخيبة أملهم الواسعة من السياسيين الذين لا يفون بوعودهم بمحاربة الفساد وإجراء الإصلاحات إلى انخفاض نسبة الإقبال على الانتخابات وتفكك البرلمان.. حسب الوكالة.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية يوم غد الاثنين في التصويت على 240 مقعدا في الجمعية الوطنية و17 عضوا في البرلمان الأوروبي.