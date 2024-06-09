الثانوية العامة 2024.. نصائح الساعات الأخيرة قبل انطلاق الماراثون

ينطلق، غدًا الإثنين، ماراثون الثانوية العامة 2024، ويؤدي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لمدة يومين.

ويواجه الطلاب مادة التربية الدينية ضمن امتحان المواد غير المضافة للمجموع، غدًا الإثنين، كما يمتحن الطلاب مادة التربية الوطنية، الأربعاء المقبل.

ويحتاج طلاب الثانوية العامة، خلال الساعات المقبلة الدعم والتشجيع، من المحيطين، لكسر الرهبة والاقدام على الامتحانات بكل نشاط.. وفي هذا السياق قدمت الدكتورة أسماء محمد نبيل أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس نصائح للطلاب وأولياء الأمور، في الساعات الأخيرة قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة.

وقالت أستاذ علم الاجتماع، إن الاستعداد للامتحانات عموما يتطلب تنظيم للوقت ووضع جدول زمني، وتحديد مواعيد كافية للمذاكرة يتخللها أوقات للراحة وتجنب السهر والحرص على النوم المبكر.

وفي فترة الامتحانات او الساعات القليلة المقبلة لابد من أن يكون المكان مهيأ للمذاكرة بعيدا عن مصادر تشتت الانتباه، وضرورة تناول الأطعمة المفيدة والمساعدة على التركيز دون الوجبات السريعة، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء.

وأضافت: ضرورة وضع استراتيجيات للمساعدة على تحسين عملية المذاكرة والتلخيص واستخدام الكلمات المفتاحية والخرائط الذهنية لتنظيم المعلومات لتنويع أساليب المذاكرة والمراجعة المتكررة ومن الممكن المذاكرة الجماعية مع الأصدقاء والزملاء.

ووجهت الدكتورة أسماء، رسائل لطلاب الثانوية العامة، قائلة: “أولا ثق بالله وثق في قدراتك وفى ما قمت به من مجهود طوال العام”، والتزم بالآتي:

نم مبكرا واستيقظ مبكرا.

تذكر أن الإحساس بنسيان المعلومات هو إحساس غير صحيح كل المعلومات ستأتى لذهنك وقت الامتحان.

ابدأ بحل الأسئلة التي تعرفها ثم التي لا تعرفها والتي ستأخذ وقتا في التفكير، راجع الإجابات ولا تستعجل في تسليم الورقة، تقليدا لزملائك.

إقرأ التعليمات بعناية قبل البدء في الامتحان ولابد من التدريب على الامتحانات السابقة للتعرف على شكل الامتحانات وكيفية الإجابة عليها.

كما وجهت أستاذ علم الاجتماع، نصائح لأولياء الأمور:

تقديم الدعم النفسى لأبنائنا، وإظهار مشاعر الود والاحترام والمحبة وتعزيز الصفات الإيجابية لديه وتشجيعه والبعد عن الأمور السلبية التي تهدم ثقة الطالب في نفسه.

لايجوز المقارنة والبعد عن الحب المشروط وأن كل ما يشغلهم هو الحصول على المجموع العالي دون مراعاة قدراته الذهنية والمهارية.

ممارسة الرياضه لأنها تنشط الجسم.

ويبدأ الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024، في المواد الأساسية عقب إجازة عيد الأضحى في 22 يونيو الحالي، وحتى 20 يوليو المقبل.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.