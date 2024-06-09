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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة ودية أمام فريق النجوم اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام فاركو في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 14 من شهر يونيو للعام الجاري.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

وخاض الأهلي حتى الآن 15 مباراة فى الدوري المصري، بفارق 7 مباريات كاملة عن بيراميدز متصدر المسابقة برصيد (53 نقطة).

الأهلى الدوري الممتاز فاركو النجوم بيراميدز