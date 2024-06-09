الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على غزة بعد يوم من مجزرة "النصيرات"

أكدت مصادر طبية استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين صباح اليوم /الأحد/، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي دخلت يومها ال(247)، بعد يوم من ارتكاب الاحتلال مجزرة في مخيم "النصيرات"، أسفرت عن استشهاد نحو 210 فلسطينى، خلال عملية لتحرير 4 من أسراه، وقالت "كتائب القسام" إنها أسفرت عن مقتل عدد آخر منهم.

وأفادت المصادر باستشهاد ثلاثة أشخاص على الأقل، ووقوع عدد من الإصابات، بعد استهداف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو الكاس في مخيم البريج.. مشيرة إلى استشهاد شخصين في قصف الاحتلال لحي تل السلطان غرب مدينة رفح.

ووصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو دقة شرق دير البلح.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة البشيتي في مخيم المغازي، دون معرفة التفاصيل بعد، فيما تواصل إطلاق النار شرق مخيم البريج.

وجنوب القطاع، سمع دوي أصوات انفجارات عنيفة وإطلاق رصاص من قبل الاحتلال في أماكن متفرقة بمدينة رفح.

وشهدت أحياء الزيتون، وتل الهوا، والصبرة بمدينة غزة، قصفا مدفعيا وإطلاق نار من دبابات الاحتلال المتمركزة في منطقة محور "نتساريم".

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع حسب آخر تحديث لوزارة الصحة عن استشهاد 36801 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 83680 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.

وتواصل قوات الاحتلال، إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري، ورفح، الحدودي، لليوم الـ34 على التوالي.

ويهدد استمرار إغلاق المعابر، بعودة المجاعة لمدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن استنزف المواطنون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات.

