لأول مرة.. مشاركة الشباب بين 16 و18 عاما بألمانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي

يشارك الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما في ألمانيا لأول مرة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تختتم اليوم /الأحد/ في عدد من الدول في القارة العجوز.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم /الأحد/ أن إصلاح قانون الانتخابات، الذي تم اعتماده عام 2023، يفتح صناديق الاقتراع أمام 3ر1 مليون ناخب شاب في ألمانيا.

ومن المقرر أن تظهر التوقعات الأولى من مراكز الاقتراع في ألمانيا الساعة 6:00 مساء، وفي نحو الساعة 7:5 مساء ستظهر المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات.

يذكر أنه سيتم انتخاب برلمان جديد للاتحاد الأوروبي من قبل نحو 360 مليون مواطن بينهم ما يقرب من 61 مليون ناخب في ألمانيا وستبقى مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت وسط أوروبا.

