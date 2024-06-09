اعتقال 22 فلسطينيًا بالضفة الغربية.. وارتفاع الحصيلة لـ9125 منذ 7 أكتوبر

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 22 فلسطينيًا بالضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 9125 معتقلًا فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة. وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل وفتشتها واعتدت على ساكنيها، واتخذت عددا منها نقاطا للمراقبة.

ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة خاضها المقاومون مع قوات الاحتلال، فجروا خلالها عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 247 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية الآمرة بمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ووقف العمليات العسكرية في رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.