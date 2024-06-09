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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. "إسكان الشيوخ" تعقد 7 اجتماعات بشأن مشروعات طرق

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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تعقد لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، عدد 7 اجتماعات اليوم الأحد، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن موضوعات مختلفة.

ويتناول الاجتماع الأول مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبرى بشأن رفع كفاءة الطرق بأحياء مدينة الإسكندرية.

وتناقش خلال الاجتماعين الثاني والثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ بشأن سرعة إنشاء طريق مباشر يربط مدينة الأقصر بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وتعقد اللجنة الاجتماعات الرابع والخامس والسادس والسابع، لمناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب سعد عبد المولى بشأن إنشاء كورنيش العجمى بالإسكندرية، وازدواج كوبرى الكيلو 21 بالإسكندرية.

لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ النائب خالد سعيد