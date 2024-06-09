مظاهرات تطوق البيت الأبيض لدعم فلسطين

تجمع آلاف النشطاء في وسط مدينة واشنطن، للمشاركة في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وطوقوا البيت الأبيض، مطالبين بوقف توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل ووقف الحرب على قطاع غزة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فقد حمل المتظاهرون لافتات تصف بايدن بالكذاب، وظهر أغلب المتظاهرين بألوان العلم الفلسطيني الأحمر والأخضر، وساروا نحو المنطقة التي يتواجد فيها البيت الأبيض. وامتد المتظاهرون عبر شارعين يتألف كل منهما من ستة حارات، مما أدى إلى إبعاد السائحين. وكان هناك تواجد مكثف للشرطة، التي استخدمت رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين لمرة واحدة على الأقل.



ولم يكن بايدن فى البيت الأبيض أمس السبت، بل كان فى فرنسا فى زيارة رسمية شارك فيها الرئيس إيمانويل ماكرون فى عشاء رسمي. إلا أن الأصوات المعارضة فى العاصمة الأمريكية سلطت الضوء على التحديات التي يواجهها الرئيس حاليا فى الوقت الذى يحاول فيها تبنى موقف يدعم حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها ويدعو إلى وقف سريع للأعمال العدائية.