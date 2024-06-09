منها البصل والفلفل.. مصر تتفاوض علي تصدير منتجات زراعية جديدة للصين

أعلن هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه يجري الآن التفاوض مع الحجر الزراعي المصري لتحديد واختيار منتجات جديدة لتصديرها للسوق الصيني في إطار استراتيجية المجلس للتوسع في زيادة صادراته وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الذى تنظمة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بتمويل من الحكومة السويسرية بإقليم جنوب الصعيد على مدى يومين بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بمشاركة 100 شركة صغيرة ومتوسط في الاقتصاد الأخضر وبنوك و مستثمرين وجهات عامة.

وأشار هاني حسين إلى أنه يتم الآن الاختيار بين 3 منتجات لديها القدرة على تحمل فترات طويلة (البصل-الفلفل- البطاطس) واختيار الأنسب ، موضحا أن الحجر الزراعي هو المنوط بها التفاوض مع الجهة الراغبين في فتح أسواقها ، موضحا أن المفاوضات تأخذ فترة تتراوح من عامين إلى 3 سنوات وذلك حتى يتم الانتهاء من الملفات والاشتراطات الخاصة بالتصدير.

و أضاف أن مصر تصدر إلى الصين منتجات الموالح والعنب والتمور و رومان ونباتات طبية، موضحا أنه تم مؤخرا فتح السوق أمام المانجا ويقوم حاليا الحجر الزراعي المصري بتكويد المزارع المؤهلة (3500 مزرعة على مساحة نصف مليون فدان) على أن يتم بدء تصدير أول شحنات خلال الموسم الجديد.

وأكد أن المجلس يعمل حالياً على زيادة الكميات المصدرة للأسواق التقليدية له وذلك حسب حجم وطبيعة كل سوق واحتياجاته مع دراسة المنافسين لنا، لافتا إلى أن التركيز خلال الفترة الماضية كان على التوسع في أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على رفع كفاءة المصدرين الحاليين وإدخال مصدرين إلى المنظومة من خلال تقديم دورات تدريبية بشكل أسبوعي تغطي كل مجالات التصدير سواء على مستوى الزراعة أو معاملات ما بعد الحصاد أو العمليات اللوجستية بالإضافة إلى عمليات التعبئة في المحطات، بالإضافة إلى تعليم كل ما يتعلق بمهارات التصدير وكيفية فتح أسواق جديدة للمنتجات.

و أضاف أن المجلس يوفر للمصدر كافة المعلومات والبيانات بشكل دوري محدث و الخاصة بكل سوق التى تؤهله للتصدير.