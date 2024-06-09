شاهد.. عملية "تقويس عراجين" البلح في الوادي الجديد

تشهد الفترة الحالية بالوادي الجديد، مرحلة تقويس عراجين البلح بالنخيل، والمعروفة لدى الأهالي بمسمى "الدلاوة" أو تذليل عراجين البلح، وذلك في إطار المراحل التي تمر بها أشجار النخيل بداية من مرحلة التقليم والطرح وصولا لمرحلة الجني.

ورصدت فضائية "إكسترا نيوز"، عملية "تقويس عراجين" البلح في الوادي الجديد حيث يواصل مزارعو النخيل خلال الفترة الحالية بمحافظة بالوادي الجديد، مرحلة تقويس عراجين البلح بالنخيل، بداية من مرحلة التقليم والطرح والتلقيح وحاليا فترة التقويس بعدها مرحلة التكييس وصولا لمرحلة الجني من منتصف شهر سبتمبر حتى نهاية أكتوبر في فترة تسمى الدميرة.

ويقول أحد مزارعي النخيل،إ ن تدلية وتقويس العراجين هي عملية لسحب العراجين من وضعها المألوف بين السعف وتدليتها وتوزيعها بانتظام حول النخلة على أن يتم ذلك قبل أن تتخشب سيقان العراجين وتكون عرضة للكسر، وعملية التدلية أو التقويس تتم أثناء الظهيرة وفي الأيام شديدة الحرارة لأن شدة الحرارة تساعد على عملية تقويس سيقان العراجين وتسهل عملية السحب كونها مرنة من شدة الحرارة ولا تتعرض للكسر.

ويبدأ موسم تقويس وتدلية العراجين في الوادي الجديد نهاية شهر مايو من كل عام ويستمر حتى شهر يوليو حيث يستغل مزارعو النخيل بالوادي الجديد موجة الحرارة الشديدة في نفس الوقت من كل عام لبدء عملية تقويس وتدلية العراجين استعدادًا لإتمام النضج.