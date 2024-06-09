كيف يتعامل مرضى الجيوب الأنفية مع ارتفاع درجات الحرارة؟ أطباء يوضحون أسبابها وطرق العلاج والوقاية منها

على مدار الأيام الماضية، شهدت مصر ارتفاعا شديدًا في درجات الحرارة كما تشهد الأيام المقبلة أيضا موجة أخرى، مما يصيب أصحاب أمراض الجيوب الأنفية بمشكلات في الأنف والتنفس والتهاب وغيرها من الأعراض والتي تتطلب العلاج.

أعراض الجيوب الأنفية

تتمثل أعراض الجيوب الأنفية مع ارتفاع درجات الحرارة، في: "الصداع- احتقان الأنف- سيلان- ألم في المنطقة المحيطة بالأنف- ضعف حاستى الشم والتذوق".

أسباب التهاب الجيوب الأنفية

أما عن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مشكلات الجيوب الأنفية مع الحرارة، فهناك الملايين من الشعر الصغير التي تسمى أهداب والتي تشكل الغشاء المخاطي، تعمل هذه الأهداب معًا كمكنسة، تساعد على التخلص من المخاط الراكد الذي قد يحجب الجيوب الأنفية، الأغشية المخاطية تفضل بيئة دافئة رطبة بدلًا من أن تكون باردة جدًا أو ساخنة جدًا، وفي أيام درجات الحرارة المرتفعة يكون الهواء جافًا للغاية مما يجعل المخاط في أنفك سميكًا ولزجًا، هذا يجعل من الصعب على الأهداب أن تتحرك أو "تجتاح" المخاط الزائد، وهذا المخاط السميك يحجب الجيوب الأنفية، عندما ينقطع تدفق المخاط غالبًا ما يصبح قاسيًا ويسبب ضغطًا واحتقانًا، يؤدي الضغط والازدحام إلى الشعور بالألم والإجهاد والصداع.

روشتة نصائح طبية لمواجهة التهاب الجيوب الأنفية

يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن التهاب الجيوب الأنفية هي فراغات مجوفة خلف الخدين والجبهة يفتح كل جيب في الأنف، ووظائف الجيوب الأنفية وهي تخفيف وزن الرأس، وترطيب وتسخين الهواء المستنشق، وزيادة صدى الكلام، والحماية من إصابات الوجه.

ويوضح "بدران"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب في واحد أو أكثر من الجيوب الأنفية، وهو عبارة عن تورم في الغشاء المخاطي في الجيوب الأنفية، موضحًا أنها



تسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي الفيروسية مثل نزلات البرد، العدوى الفيروسية تجعل الأنسجة داخل الأنف منتفخة، وهذا هو سبب انسداد الأنف عند الإصابة بنزلة برد ويؤدي التورم في الأنف إلى سد فتحات الجيوب الأنفية، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الجيوب الأنفية.



وتابع، أن الحساسية أيضًا إلى تورم الأنف من الداخل، ويمكن أن تسبب التهاب الجيوب الأنفية ودخول البكتيريا إلى الجيوب الأنفية، وتسبب التهاب الجيوب الأنفية البكتيرى، وقد يتحول لالتهاب مزمن، خاصة مع وجود حساسية أنف، والتعرض المستمر لتلوث الهواء أو أدخنة التبغ.

ونصح، مرضى التهاب الجيوب الأنفية الحاد بضرورة استنشاق شاي الأعشاب الطبيعية قبل شربها وتعزيز المناعة، شرب الكثير من السوائل، خاصة الماء غير البارد، وتجنب مسببات الحساسية ، وتناول مسكنات الألم، ماعدا الأسبرين للأطفال دون سن 18، وتجنب التدخين وأماكن المدخنين، وتنظيف الأنف بمحلول الماء المالح، وشرب السوائل بوفرة والأولوية للماء وعصائر الفاكهه الطبيعية، مما يساعد على تعزيز المناعة، والخلاص من الإفرازات المتراكمة والبلغم.

كما نصح أيضًا بتناول الشوربة، لأنها تساعد على تخفيف احتقان وتنظيف الجيوب الأنفية، مثل شوربة الدجاج مضاف إليها بعض الخضراوات والأعشاب الطازجة، مع تناولها واستنشاق البخار الناتج عنها، وشرب شاي الزنجبيل مع الليمون المحلي بعسل النحل مشروب طبيعي فعال يعزز المناعة، وذلك لأن شاي الزنجبيل مفيد للجيوب الأنفية؛ حيث يوفر مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات ومضادات الالتهابات ومضادات الحساسية الطبيعية.

وطالب الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وتناول الأدوية المقررة لهم بشكل منتظم، وخاصةً مرضى الربو والجهاز التنفسي والجيوب الأنفية.

ونصح «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، المواطنين البعد عن الأماكن المزدحمة البعيدة عن التهوية الجيدة والتكدس، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتقوية جهاز المناعة من خلال تناول الأطعمة والفواكه الغنية بالفيتامينات والبروتين، وتناول السوائل الساخنة.