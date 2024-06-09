إيلون ماسك: لن نطلق النسخة الأحدث من طراز السيارة الكهربائية "واي" العام الجاري

أعلن الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك اليوم / الأحد / أن شركته للسيارات الكهربائية لن تطلق النسخة الأحدث من الطراز (واي) خلال العام الجاري.

وقال ماسك في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " لن يصدر طراز (واي) المحدث خلال العام الجاري"، مضيفا " أن تسلا تطور سياراتها باستمرار وبالتالي حتى السيارات الأحدث بستة أشهر ستكون أفضل قليلا".

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت في وقت سابق بتراجع عمليات تسليم السيارات عالميا لتسلا في الربع الأول للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات.

