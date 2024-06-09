"تعليم مطروح": 23 يونيو موعد تلقي التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2023 / 2024، اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بمقر دواوين الإدارات التعليمية ولمدة خمسة عشر يومًا.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن الطالب وولي أمره عليهم التقدم بطلب بشأن تظلمات الشهادة الإعدادية عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها التي تبلغ 35 جنيهًا فقط لا غير وفقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 مارس 2022، على أن تقوم الإدارات التعليمية بتجميع الطلبات وتسليمها للجنة النظام والمراقبة بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات والمنوط بها تحديد المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به.

وأكد وكيل الوزارة أنه خلال الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة، موضحا أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح 81.1%، مساء أمس السبت، وحرص محافظ مطروح على الاتصال بالطلاب والطالبات الاوائل وأسرهم وتهنئتهم على التفوق الدراسى مع تمنياته لهم بالتوفيق.

وكيل تعليم مطروح: نجاح 9045 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 81.1%

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين في امتحان 11146 نجح منهم 9045 طالب بنسبة نجاح 81.1%.

بالاسم ورقم الجلوس

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