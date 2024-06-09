محافظ المنيا يتابع جاهزية اللجان لامتحانات الثانوية العامة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية اليوم الأحد ، بالمرور علي المدارس ومتابعة تجهيز مقرات لجان الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات،

قام رؤساء المدن بالمنيا بالمرور علي عدد من المدارس ومتابعة تجهيز مقرات لجان الثانوية العامة للتأكد من وجود جميع المرافق بها وان تكون بحاله جيده لاستقبال الطلاب والطالبات ورفع مستوى النظافة العامة داخل المدارس ووضع الاستعدادات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة لهذا العام وإتخاذ كافة الإجراءات لتوفير سبل الحماية والأمان للطلاب،

يؤدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم يوم الاثنين القادم 10 يونيو بمحافظة المنيا، حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وشدد حمدي على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد حمدي مصطفى، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

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