بالفيديو.. محمد صبحى يعلن عن "فارس يكشف المستور" قريبا

أعلن الفنان محمد صبحى عن العرض المسرحي الجديد له، والذى يحمل عنوان "فارس يكشف المستور"، ولم يكشف عن أى تفاصيل حول موعد العرض أو الأبطال المشاركين فيه.

ونشر الفنان محمد صبحى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، فيديو دعائي للعرض الجديد ليشارك به جمهوره.

https://www.instagram.com/reel/C79SaiuM5AT/?igsh=eWs0MHQ5YXNiMjVo

وظهر صبحي وبجانبه شخصية له من المسلسل الشهير "فارس بلا جواد"، وهو ما أثار التساؤل لجمهوره ورواد السوشيال ميديا عن طبيعة العرض المسرحي وهل يعتبر إعادة إحياء للمسلسل، أم معالجة جديدة للأحداث طبقا للمتغيرات والأوضاع الجديده التى مرت بالمنطقة.

يشار أن الفنان محمد صبحى قد أعلن منذ أيام عن عرض مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"، على شاشة التلفزيون قريباً، ولكن دون تحديد موعد العرض.



حقق العرض المسرحي "عيلة إتعمل لها بلوك"، نجاح كبير بعد عرضه بمسرح مدينة سنبل، ولاقي قبولاً كبيراً مع الجمهور، طوال أيام العرض.

المسرحية بطولة الفنان محمد صبحى، وفاء صادق، كمال عطية، رحاب حسين، ليلي فوزى، مصطفى يوسف، منه طارق، تأليف مصطفى شهيب والإخراج محمد صبحى.