البحوث البيطرية: نقل الأُضحية يجب أن يكون قبل الذبح بـ 24 ساعة

قال الدكتور رأفت محمد شعبان، رئيس قسم الأمراض المشتركة بمعهد البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث، إن نقل الأُضحية يجب أن يكون قبل الذبح بـ24 ساعة على الأقل، وليس في يوم الذبح.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "دي إم سي"، أن نقل الأضحية قبل ذبحها بـ24 ساعة تمنح الشاري فرصة لفحصها جيدًا واكتشاف أي عيوب، كما أنه من الضروري الحرص على راحة الحيوان، وألا يقع عليه مجهود قبل الذبح، بالإضافة إلى تصويمه ومنع العلف عنه والعليقة الخضراء لمدة 12 ساعة، مع توفير مياه نظيفة للشرب.

وأردف أن عملية الإراحة والتصويم تسهل السلخ، وتجعل الجلد رطب، والنزف أفضل، وتقلل الحمل الميكروبي في الكرش والأمعاء، والتي يمكن تنتقل للعضلات أثناء الذبح.

وشدد على ضرورة أن تكون طريقة النقل مريحة في سيارة جيدة التهوية، وإذ تم نقله وسط مجموعة لا تكون مزدحمة، ويكون نوع الحيوانات واحد مع ربطها جيدًا، لتجنب حدوث إجهاد أو جروح، والتأكد من درجة حرارته ألا تزيد عن 40 درجة.