سلامة الغذاء: استيفاء 9 منشآت تخزينية و3 محالب لشروط الاعتماد

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد، قيام الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة بتسجيل 51 منتج و9 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 432 منتج جديد، وأصدرت 19 شهادة بيع حر.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات ( الجيزة، بني سويف، الشرقية والمنوفية ) لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع استلام القمح المحلي داخل كل محافظة، كما تم تنفيذ 1 زيارة تفتيشية على أحد مضارب الأرز بمحافظة البحيرة.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 20 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 6 شكاوى وجاري فحص 14 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 245 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( الغربية، الدقهلية، الاسكندرية، الغردقة، شمال سيناء والقاهرة ) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

استيفاء 9 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 24 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات ( القاهرة، الغربية، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، المنوفية، دمياط، سوهاج وبني سويف ) ، وتم استيفاء 9 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ( البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، الاسماعيلية، بني سويف وكفر الشيخ،) وتم استيفاء 3 محالب ألبان خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 10 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط والجيزة.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 429 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

التفتيش على المجازر

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 52 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية في محافظتي القاهرة والجيزة.



حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بالمحافظات:

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء فروع الهيئة بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة و حفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 15 حملة تفتيشية موسعة على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 42 ألف عبوة صلصة طماطم وحلوى نواشف منتهية الصلاحية، 1 طن ونصف مايونيز غير صالح للاستهلاك الآدمي، 200 كجم لحوم يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 10 منشآت غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

وتم تنفيذ 10 قرارات نيابة، وبناءً على قرار النيابة تم إعدام 100 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 136 محضر، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (عصائر، رنجة، ألبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 38 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمياط، كفر سعد، السرو، الروضة، رأس البر، ميت أبو غالب).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 177 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة الاسكندرية حملات تفتيشية على 23 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، كما تبين وجود نقص في توافر اشتراطات سلامة الغذاء وتم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة تصحيح الأوضاع المخالفة والإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وتم إمهالها فترة لتوفيق أوضاعها.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان حملة تفتيشية على 8 منشآت غذائية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.