إخماد حريق بمنزل بالخارجة في الوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، من إخماد حريق شب في منزل بمدينة الخارجة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في منزل بمدينة الخارجة.

تبين نشوب حريق في منزل بجوار المعهد الديني بمدينة الخارجة، ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء في إخماد الحريق بسرعة قبل امتداد ألسنة النيران للمنازل الملاصقة له، وجرت السيطرة على الحريق والذي أسفر عن تفحم بعض محتويات المنزل دون خسائر بشرية.

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وإعداد تقرير عن ملابساته وأسباب اندلاعه.