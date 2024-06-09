أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، وقوع حادثة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي عدن اليمنية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

كما اعلنت عن إصابة سفينة بصاروخ مجهول جنوب غربي عدن باليمن مما ادى إلى نشوب حريق، ولا تقارير عن إصابات.

وذكرت وكالتان بحريتان بريطانيتان، اليوم الأحد، أن النار شبت في سفينتين بعد إصابتهما بقذائف قبالة سواحل عدن في اليمن.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: إن قبطان سفينة على بعد 80 ميلا بحريا شمال شرقي عدن عاصمة اليمن المؤقتة أبلغ عن إخماد حريق شب بها بعدما أصابها مقذوف في وقت متأخر، أمس السبت، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير وأن السفينة تمضي إلى وجهتها التالية.

وفي وقت لاحق قالت الهيئة: إن سفينة أخرى على مسافة 70 ميلا جنوب غربي عدن أبلغت عن اشتعال النار فيها جراء مقذوف، وأضافت أن ربانها لم يبلغ عن إصابات وأنها ماضية في خط سيرها.

ونصحت الهيئة البريطانية السفن في المنطقة بتوخي الحذر وإبلاغها بأي نشاط غير معتاد.

وقبلها، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة نقل بضائع ترفع علم أنتيجوا وبربودا أصيبت بصاروخ على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن في اليمن، مضيفة أن حريقا شب على متن السفينة لكن تمت السيطرة عليه.