رئيس حزب العمل الإسرائيلي يقلل من أهمية تحرير 4 أسرى

قلّل رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان اليوم الاحد من أهمية إطلاق سراح 4 محتجزين بقطاع غزة من خلال عملية عسكرية، مشيرا إلى أنه ما زال هناك 120 محتجزا لم يعودوا إلى منازلهم، فيما يتعثر الجيش بغزة وتتآكل إنجازاته العسكرية.

وفي تدوينة بحسابه على منصة إكس ، قال جولان: بعد النشوة، من الضروري التحقق من الواقع. واستدرك بقوله: هناك 120 مختطفة ومختطفا لم يعودوا إلى منازلهم بعد.

فيما استشهاد 210 فلسطيني على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية لإنقاذ 4 رهائن بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.