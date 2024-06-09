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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس حزب العمل الإسرائيلي يقلل من أهمية تحرير 4 أسرى

رئيس حزب العمل الإسرائيلي
رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان
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قلّل رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان اليوم الاحد  من أهمية إطلاق سراح 4 محتجزين بقطاع غزة من خلال عملية عسكرية، مشيرا إلى أنه ما زال هناك 120 محتجزا لم يعودوا إلى منازلهم، فيما يتعثر الجيش بغزة وتتآكل إنجازاته العسكرية.

وفي تدوينة بحسابه على منصة إكس ، قال جولان: بعد النشوة، من الضروري التحقق من الواقع. واستدرك بقوله: هناك 120 مختطفة ومختطفا لم يعودوا إلى منازلهم بعد.
فيما استشهاد 210 فلسطيني على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية لإنقاذ 4 رهائن  بمخيم النصيرات  وسط قطاع غزة.

 

 

غزة حزب العمل الإسرائيلي جولان