خلال 24 ساعة.. تحرير 1334 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 23800 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

تحرير 1334 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ضبط 552 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

1138 مخالفة السير بدون تراخيص.

3 دراجة نارية مخالفة.

7852 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

12 مخالفة موقف عشوائى.

1162 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

5 مخالفات شروط التراخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.