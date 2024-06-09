بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم في البحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بطريق حسن قاسم أمام قرية 16 التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفي المحمودية العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق حسن قاسم أمام قرية 16 التابعة لمركز إدكو وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي المحمودية العام لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين هم كل من:" ج.ال، 68 عامًا، م.م، 36 عامًا، ع.ج، 38 عامًا، م.ا، 75 عامًا، م.م، 25 عامًا، ا.م، 12 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

مصرع 6 عمال وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

وكان مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، قد شهد في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية، مما أسفر عنه وفاة 6 أشخاص في الحال بينما أصيب 8 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق ماستر، بنطاق ذات المركز، مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.