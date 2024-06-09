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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر ضوابط وشروط تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنيا

حمدي مصطفي وكيل
حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
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أعلن حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا عن بدأ أعمال التظلمات لطلاب الشهادة الاعدادية وذلك بدأ من اليوم الاحد الموافق ٩/ ٦/ ٢٠٢٤ ، وسوف تستمر لمدة 15 يوم عمل وفقا للضوابط المنظمة لخطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن التظلمات تستمر لمدة أسبوعين على النحو التالي ( الأسبوع الأول حتى الخميس الموافق 13 يونيو على أن يستأنف الأسبوع الثاني للتقديم للتظلمات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة .

وأضاف تقدم التظلمات على النحو التالى :- طلاب إدارات (مغاغة - العدوة - بنى مزار)يقدمون التظلم لخزينة إدارة بنى مزار التعليمية بدأ من الساعة التاسعة صباحاً وطلاب إدارات ( مطاى - سمالوط - المنيا ) يقدمون التظلم بخزينة مديرية التربية والتعليم بالمنيا .وطلاب إدارات ( ابوقرقاص - ملوى - دير مواس) يقدمون التظلم بخزينة إدارة ملوى التعليمية بدأ من الساعة التاسعة صباحاً.

واضاف حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا يقوم ولى الأمر بتسديد مبلغ ( ٣٥ ) خمسة وثلاثون جنيها عن كل مادة يريد التظلم فيها بكل لجنة تظلم المذكورة عاليه.

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