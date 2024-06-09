ads
الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بتهديد صيدلي في دمياط بسلاح أبيض

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت الاجهزة الامنية لما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى صيدلى بدمياط بقيام أحد الأشخاص بتهديده بسلاح أبيض بالصيدلية الخاصة به فى حالة عدم دفع مبلغ مالى له.
بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.. وبحوزته السلاح الأبيض "المستخدم" وإعترف أنه كان يرغب فى شراء بعض الأدوية من صيدلية الشاكى، دون سداد قيمتها لمروره بضائقة مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيس بوك صيدلى بدمياط ه بسلاح أبيض صيدلية