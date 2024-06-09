ضبط المتهم بتهديد صيدلي في دمياط بسلاح أبيض

رصدت الاجهزة الامنية لما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى صيدلى بدمياط بقيام أحد الأشخاص بتهديده بسلاح أبيض بالصيدلية الخاصة به فى حالة عدم دفع مبلغ مالى له.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.. وبحوزته السلاح الأبيض "المستخدم" وإعترف أنه كان يرغب فى شراء بعض الأدوية من صيدلية الشاكى، دون سداد قيمتها لمروره بضائقة مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.