خبير تكنولوجي: قدرات جديدة تميز الذكاء الاصطناعي فى عام (AGI)

كشف الخبير التكنولوجي دانييل كوكوتايلو أن ChatGPT يتجاهل التهديد القاتل الذي يشكله الذكاء الاصطناعي وأن شركة OpenAI تدرك المخاطر الكبيرة الناجمة عن بناء نظام ذكاء اصطناعي (AGI) لكنها تتجاهلها وفقا لما نشرته وكالة نيويورك تايمز.

يعد AGI نوعا افتراضيا من الذكاء الاصطناعي ويتميز بالقدرة على الفهم والتفكير من خلال مجموعة واسعة من المهام. وتحاكي هذه التكنولوجيا السلوك البشري في حين تظهر القدرة على التعلم والتفكير .

قال الباحث دانييل كوكوتايلو والذي ترك فريق الحوكمة في Open AI في أبريل: إن احتمال تدمير الذكاء الاصطناعي المتقدم للبشرية يبلغ حوالي 70%، لكن الفريق المطور (مقره في سان فرانسيسكو) يمضي قدما في ذلك بغض النظر.

وإن شركة OpenAI متحمسة حقا لبناء الذكاء الاصطناعي العام وتسعى لتكون الأولى في هذا المجال.

وأضاف كوكوتايلو: أنه بعد انضمامه إلى OpenAI قبل عامين حيث تم تكليفه بالتنبؤ بتقدم التكنولوجيا وتوصل إلى استنتاج مفاده أن الصناعة لن تقوم بتطوير الذكاء الاصطناعي العام بحلول عام 2027 فحسب وهناك فرصة قوية لأن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى إلحاق ضرر كارثي بالبشرية أو حتى تدميرها.

كما أفاد أنه أخبر الرئيس التنفيذي للشركة التركز على السلامة وتنفق المزيد من الوقت والموارد على مواجهة المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي بدلا من الاستمرار في جعله أكثر ذكاء. وزعم أن ألتمان اتفق معه، لكن شيئا لم يتغير منذ ذلك الحين.

ويعد كوكوتايلو جزءا من مجموعة من المطلعين على OpenAI، الذين أصدروا مؤخرا رسالة مفتوحة تحث مطوري الذكاء الاصطناعي على تحقيق قدر أكبر من الشفافية والمزيد من الحماية للمبلغين عن المخالفات.

ودافعت OpenAI عن سجل السلامة الخاص بها وسط انتقادات الموظفين والتدقيق العام، قائلة إن الشركة فخورة بسجلها الحافل في توفير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة وأمانا، وتؤمن بنهجها العلمي لمعالجة المخاطر.