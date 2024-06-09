الأورومتوسطي: القتل العشوائي الذي تنفذه إسرائيل يعبر عن إرادتها لارتكاب إبادة جماعية في غزة

قال محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أن القتل العشوائي الذي تنفذه إسرائيل يعبر عن إرادة الاحتلال لارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأضاف مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في تصريحات "للقاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: إسرائيل لا تعترف بأي قرارات دولية لا سيما المتعلقة بالمحكمتين العدل والجنائية الدوليتين.

وتابع، على المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات بحق كل القيادات السياسية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أفاد إعلام فلسطيني بأن طائرات الاحتلال المروحية تطلق نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وسقوط عدد من المصابين، متابعًا أن هناك عددًا من الجرحي في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شرق دير البلح وسط غزة.