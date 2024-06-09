ads
الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأورومتوسطي: القتل العشوائي الذي تنفذه إسرائيل يعبر عن إرادتها لارتكاب إبادة جماعية في غزة

محمد المغبط
محمد المغبط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أن القتل العشوائي الذي تنفذه إسرائيل يعبر عن إرادة الاحتلال لارتكاب إبادة جماعية في غزة.

 وأضاف مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في تصريحات "للقاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: إسرائيل لا تعترف بأي قرارات دولية لا سيما المتعلقة بالمحكمتين العدل والجنائية الدوليتين.

وتابع، على المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات بحق كل القيادات السياسية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أفاد إعلام فلسطيني بأن طائرات الاحتلال المروحية تطلق نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وسقوط عدد من المصابين، متابعًا أن هناك عددًا من الجرحي في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شرق دير البلح وسط غزة.

مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي القتل العشوائي ابادة جماعية