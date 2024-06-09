محافظ كفرالشيخ: حملة تفتيشية على مخابز قلين

‏أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المخابز والأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الحملة التموينية بمدينة بلطيم، والتى أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية على المخابز تضمنت «3 محاضر نقص وزن، ومحضر عدم إعلان، ومحضر مواصفات»، تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وجه محافظ كفرالشيخ، الأجهزة التنفيذية «التموين والصحة والطب البيطرى» على مستوى المحافظة بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114».

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