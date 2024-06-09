انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

انطلقت منذ قليل ، أعمال المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية، والبرلمانيين، ورؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية والأفريقية، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي والمؤسسات الإقليمية والدولية.

ويشهد المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية حول إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق، والآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية؛ و الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة جهاز حماية المنافسة البحثية.

ويهدف المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة إلى استعراض سياسات حماية المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون، والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي، بجانب التعديلات القانونية الأخيرة التي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ تلك السلطة وما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، حيث تم دعوة جميع الأطراف واللاعبين في مختلف الأسواق والقطاعات من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة وكافة وسائل الإعلام، ليكون المؤتمر فرصة للاستماع لكافة الآراء والخبرات وطرح ومناقشة وجهات النظر المختلفة للمساهمة في تطبيق أحكام القانون، على أن يتم عقده بشكل سنوي للبناء على ما تحقق وما تم إنجازه، والخروج بالتوصيات والملاحظات المختلفة لوضع خطط وإستراتيجيات ومحاور العمل المستقبلية.