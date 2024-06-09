"الشهر المريمى" تعبد وصلاة وتأمل.. الأنبا أنطونيوس عزيز يوضح مدى خصوصية التقليد الديني عند الكنيسة الكاثوليكية

الشهر المريمي هو تقليد ديني لدى الكنيسة الكاثوليكية تُخصص فيه فترة محددة من السنة لتكريم السيدة العذراء مريم، والدة المسيح ويختلف توقيت الشهر المريمي باختلاف الثقافات والتقاليد، ولكن الأكثر شيوعًا هو تخصيص شهر مايو لهذا الغرض ففي هذا الشهر، يركز المؤمنون على التعبد والصلاة والتأمل في دور مريم العذراء في الحياة المسيحية.

أصول الشهر المريمي

ترجع أصول تكريس شهر مايو لمريم العذراء إلى العصور الوسطى في أوروبا. كانت هناك تقاليد محلية تحتفل بمريم في هذا الشهر، ولكن لم يصبح هذا التقليد رسميًا على مستوى الكنيسة الكاثوليكية إلا في القرن الثامن عشر. يُعتبر البابا بندكت الرابع عشر (1740-1758) أحد الذين شجعوا على هذا التقليد، ومن ثم تبناه البابا بيوس التاسع والبابا ليون الثالث عشر بقوة في نهاية القرن التاسع عشر.

الأنشطة الدينية

1. الصلوات الخاصة

- صلاة الوردية: تُعتبر صلاة الوردية واحدة من أهم الصلوات المريمية، حيث تتضمن تأملًا في أحداث حياة يسوع المسيح من خلال مريم.

- صلاة "السلام عليك يا مريم": تُردد هذه الصلاة بكثرة خلال هذا الشهر تكريمًا لمريم.

2. الزيارات والحج

- يقوم المؤمنون بزيارة المزارات والأماكن المقدسة المخصصة لمريم العذراء، مثل لورد في فرنسا وفاطيما في البرتغال.

- يُقدم الزوار الشموع والزهور كعلامة على تكريمهم وتعبيرهم عن إيمانهم.

3.القداسات الخاصة

- تُقام قداسات مخصصة لتكريم مريم العذراء، حيث تتناول الخطب والأناشيد الدينية دور مريم في حياة المسيحيين والكنيسة.

4. العروض الزهرية

- تُعتبر الزهور رمزًا لمريم، وغالبًا ما يتم تقديمها في الكنائس وتزيين التماثيل والمذابح الخاصة بها.

- بعض الكنائس تقوم بمسيرات زهرية حيث يقوم الأطفال بوضع الزهور على تمثال مريم العذراء.

5.الرياضات الروحية

- يُنظم العديد من الكهنة والقادة الروحيين رياضات روحية تركز على حياة وفضائل مريم العذراء، وتتضمن محاضرات وتأملات روحية.

تعزيز الفضائل

وعن أهمية الشهر المريمي يقول الأنبا أنطونيوس عزيز المعين بالكاتدرائية البابوية سانتا ماريا ماجوري بالعاصمة الإيطالية روما إن السيدة مريم العذراء تساعد علي تعزيز الفضائل المسيحية من حيث الطهارة: يُعتبر التكرار على طهارة مريم مثالًا يحتذى به للمؤمنين في حياتهم اليومية والطاعة: يُسلط الضوء على طاعة مريم لمشيئة الله ودورها كخادمة لله والتفاني: يتم التركيز على تفاني مريم الكامل لله وعلاقتها الوثيقة مع ابنها يسوع المسيح.

وتساعد على تعزيز الإيمان الجماعي والفردي

التأمل الشخصي: يُشجع الشهر المريمي المؤمنين على قضاء وقت في التأمل الشخصي والصلاة.

-التجمعات المجتمعية: يوفر الشهر فرصًا للتجمعات الدينية والعائلية، مما يعزز الروابط الاجتماعية والدينية.

وأضاف أن لها التأثير الثقافي والاجتماعي في العديد من البلدان، يُعتبر الشهر المريمي جزءًا من التراث الثقافي والديني من حيث الاحتفالات المحلية والتي تشمل المهرجانات والمسيرات التي تُقام تكريمًا لمريم العذراء، مثل مسيرات الزهور والاحتفالات الشعبية.



والفنون الدينية حيث يلهم الشهر المريمي العديد من الأعمال الفنية، مثل الموسيقى، واللوحات، والنحت، التي تعكس تقدير مريم.



فيُمثل الشهر المريمي تقليدًا دينيًا عميقًا يجمع المؤمنين حول محبة السيدة العذراء مريم وتقدير دورها في الدين المسيحي. من خلال الصلوات والأنشطة المتنوعة، يجد المؤمنون في هذا الشهر فرصة لتعزيز إيمانهم وتجديد علاقتهم الروحية مع الله.

مكانة العذراء فى اللاهوت الكاثوليكى

اللقب: "أم المسيح " (ثيوتوكوس)

- تم التأكيد على هذا اللقب في مجمع أفسس (431 م) حيث أُقر أن مريم هي والدة المسيح

البتولية الدائمة

- يؤمن الكاثوليك أن مريم كانت عذراء قبل ميلاد المسيح، وأثناء ميلاده، وبعد ميلاده.

الحبل بلا دنس

- عقيدة الحبل بلا دنس، التي أُعلنت رسمياً من قبل البابا بيوس التاسع في عام 1854، تؤكد أن مريم وُلدت بلا خطيئة أصلية.

انتقال مريم العذراء

- في 1950، أعلن البابا بيوس الثاني عشر عقيدة انتقال مريم بالجسد والروح إلى السماء، معترفاً بأنها نالت مكافأة خاصة نظير طاعتها الكاملة لله.

تكريم مريم العذراء في الكنيسة الكاثوليكية

الصلوات المريمية

-صلاة الوردية: تتكون من خمسة أسرار تتأمل في أحداث مهمة في حياة المسيح ومريم.

-السلام عليك يا مريم: صلاة قصيرة تتلى غالبًا كجزء من صلاة الوردية.

-المسبحة الوردية: تتلى يومياً من قبل الكثير من المؤمنين وهي تتضمن تلاوة صلوات معينة.

أعياد

وعن الأعياد المريمية فهناك الاحتفال بكل من عيد الحبل بلا دنسيُحتفل به في 8 ديسمبر وعيد ميلاد مريم ويُحتفل به في 8 سبتمبر وعيد انتقال العذراء ويُحتفل به في 15 أغسطس.

اما عن المزارات المريمية

فتشمل مواقع شهيرة مثل لورد في فرنسا، وفاطيما في البرتغال، وغوادالوبي في المكسيك.

مريم كرمز وأيقونة

مريم كأم وشفاعة

- تعتبر مريم شفيعة قوية، يلجأ إليها المؤمنون في طلباتهم وصلواتهم.

- تشفع مريم لأبنائها أمام الله وتساعدهم في حياتهم الروحية.

مريم كرمز للطهارة والطاعة.

- تقدم مريم مثالاً للإيمان والطاعة الكاملة لمشيئة الله.

- تُعتبر مريم رمزًا للطهارة والقداسة، وهي تُلهم المؤمنين للسعي نحو حياة نقية ومكرسة لله.

التأثير الثقافي والاجتماعي لمريم العذراء

الفنون والآداب

- ألهمت مريم العذراء العديد من الفنانين والكتاب على مر العصور، حيث تظهر في اللوحات والتماثيل والموسيقى.

- تُعتبر موضوعًا رئيسيًا في العديد من الأعمال الفنية والأدبية التي تحتفل بجمالها وقداستها.

الاحتفالات الشعبية

- تقام في العديد من البلدان احتفالات ومواكب دينية تكريماً لمريم العذراء، مثل احتفالات الكرنفال ومسيرات الشموع.

تحتل السيدة مريم العذراء مكانة متميزة في العقيدة والممارسات الكاثوليكية.

من خلال الصلوات والأعياد والتكريمات المختلفة، يعبر المؤمنون عن محبتهم واحترامهم لمريم كأم لله وشفيعة لهم. تمثل مريم نموذجًا للطهارة والطاعة والإيمان، وتبقى رمزًا حيًا يلهم المؤمنين في حياتهم الروحية واليومية والسيدة مريم العذراء تحتل مكانة مميزة في الكنيسة الكاثوليكية، ليس فقط من الناحية اللاهوتية والدينية، بل أيضًا من الناحية الثقافية والاجتماعية. تأثيرها يمتد إلى الفنون، الأدب، الاحتفالات الشعبية، ودورها كرمز للأمومة والطهارة. يقدم هذا التقرير نظرة مفصلة على التأثير الثقافي والاجتماعي للسيدة مريم العذراء في الكنيسة الكاثوليكية.



التأثير الثقافى

الفنون البصرية

- اللوحات: تعتبر مريم العذراء موضوعًا رئيسيًا في العديد من اللوحات الفنية، مثل "العذراء والطفل" التي رسمها ليوناردو دافنشي ورفائيل. تُصور مريم في أغلب الأحيان كرمز للأمومة والطهارة.

- التماثيل:تنتشر تماثيل مريم في الكنائس والساحات العامة، مثل تمثال "سيدة الفاطيما" و"سيدة لورد".

- الزخارف والفسيفساء: تزخر الكنائس بزخارف وفسيفساء تُجسد حياة وأحداث مريم، مثل مشاهد البشارة والميلاد.

-الأدب والشعر

ألهمت مريم العديد من الشعراء لكتابة قصائد تمدح طهارتها وأمومتها، مثل قصائد دانتي في "الكوميديا الإلهية".

- الكتب: هناك العديد من الكتب المخصصة لحياة مريم ومعجزاتها، مثل كتاب "غلاطة مريم" للقديس ألفونس دي ليغوري.

-الموسيقى

-الأغاني والتراتيل: تُغنى العديد من التراتيل والأغاني التي تمجد مريم العذراء في المناسبات الدينية، مثل "السلام عليكِ يا مريم" و"أفي ماريا".

-الأوبرا: استخدمت شخصيات مريم وأحداث حياتها كمحاور في العديد من الأعمال الموسيقية الكبرى.

ولها أيضا التأثير الاجتماعي التي يتمثل في الاحتفالات والمهرجانات.

- المواكب الدينية

-مسيرات الشموع: تُقام في العديد من البلدان حيث يحمل المؤمنون الشموع والتماثيل لمريم العذراء في مسيرات احتفالية.

-الكرنفالات: ففي بعض الثقافات، تُنظم كرنفالات تُبرز التقاليد الدينية والاجتماعية المرتبطة بمريم العذراء.

المزارات المريمية

-لورد في فرنسا: يُعتبر مزار لورد واحدًا من أهم مواقع الحج في العالم، حيث يُعتقد أن مريم ظهرت للقديسة برناديت سوبيرو.

-فاطيما في البرتغال: مزار فاطيما هو موقع ظهورات مريم للأطفال الثلاثة في عام 1917 ويجذب ملايين الحجاج سنويًا.

-غوادالوبي في المكسيك: يُعتبر مزار سيدة غوادالوبي موقعًا مقدسًا للمؤمنين في أمريكا اللاتينية، حيث ظهرت مريم للقديس خوان دييغو.

دور مريم كرمز اجتماعي

الأمومة والطهارة

- تمثل مريم رمزًا للأمومة المثالية، ويستمد العديد من الأمهات الكاثوليكيات إلهامهن منها.

- يُعتبر طهارة مريم نموذجًا يحتذى به للشباب والشابات في الحياة اليومية.

-التضامن والشفيع

- ينظر إلى مريم كشفيعة قوية بين المؤمنين، حيث يلجأ إليها الناس في طلباتهم وصلواتهم، خصوصًا في الأوقات الصعبة.

- تعزز مكانة مريم العذراء مفهوم التضامن المجتمعي، حيث يُشارك الناس في الاحتفالات والطقوس الجماعية التي تكرمها.

يمتد تأثير السيدة مريم العذراء في الكنيسة الكاثوليكية إلى ما هو أبعد من الجانب الديني ليشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية. من خلال الفنون، الأدب، الموسيقى، والاحتفالات الشعبية، تُشكل مريم جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية للكاثوليك حول العالم. كما تمثل رمزًا للأمومة والطهارة والشفيع، مما يعزز الروابط الاجتماعية والتضامن بين المؤمنين.

وفي ختام الشهر المريمي شهر والدة المسيح الفائقة القداسة مريم العذراء نستعرض قول القديس ألفونس دي ليجوري الذي قال إن إيمان مريم يفوق إيمان جميع الناس والملائكة حيث كانت ترى إبنها في مذود بيت لحم وتؤمن أنه خالق الأكوان ورأته يهرب من وجه هيرودس، ولم يهتز إيمانها بأنه ملك الملوك ورأته يولد، وآمنت بأزليته ورأته فقيراً تعوزه أدنى الضروريات، وآمنت بأنه سيد الأكوان ورأته نائماً على قليل من التبن في مذود، وأخبرها إيمانها بأنه القدير ورأته لا يتكلم البتة، وآمنت بأنه الحكمة الأزلية بذاتها وسمعته يبكي وآمنت بأنه فرح الفردوس ووأخيراً رأته يموت على الصليب، وفق العقيدة المسيحية عرضة لكل أشكال الإهانة، وإن تزعزع إيمان الآخرين، بقيت هي تؤمن إيماناً راسخاً بأنه ﷲ.