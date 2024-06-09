تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1008 شاحنة و 272 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 520 شاحنة و 224 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 488 شاحنة و 48 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية1وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة الحرية2 ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل ، كما تم تداول 5200 طن بضائع و435 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة درة جدة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2175 راكب بموانيها.