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السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال غربي باكستان

زلازل
زلازل
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أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن زلزالا بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم "السبت" مدينة سوات والمناطق المجاورة لها في إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غربي البلاد.
وذكر المركز الوطني - حسبما ذكرت شبكة "سما تي في" الباكستانية - أن مركز الزلزال وقع في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، وعلى عمق 188 كيلومترا.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

الزلازل باكستان