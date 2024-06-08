زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال غربي باكستان

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن زلزالا بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم "السبت" مدينة سوات والمناطق المجاورة لها في إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غربي البلاد.

وذكر المركز الوطني - حسبما ذكرت شبكة "سما تي في" الباكستانية - أن مركز الزلزال وقع في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، وعلى عمق 188 كيلومترا.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.