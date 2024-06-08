مركز جسور يُقدم محاضرة قواعد التكوين في التصوير الفوتوغرافي

قدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، محاضرة عن قواعد التكوين في التصوير الفوتوغرافي، بالتعاون مع جروب فوتون للتصوير الفوتوغرافي وفان ارت للإنتاج، وذلك بمركز جسور بالزمالك.

تناولت المحاضرة أساسيات التصوير الفوتوغرافي، والتعرف على قواعد التكوين للصور، بالإضافة إلى معرفة الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في التصوير، وذلك بقيادة حسام المناديلي، رئيس قسم التصوير الصحفي في جريدة أخبار اليوم ومؤسس جروب فوتون للتصوير الفوتوغرافي.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.