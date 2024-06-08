ads
السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مركز جسور يُقدم محاضرة قواعد التكوين في التصوير الفوتوغرافي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، محاضرة عن قواعد التكوين في التصوير الفوتوغرافي، بالتعاون مع جروب فوتون للتصوير الفوتوغرافي وفان ارت للإنتاج، وذلك بمركز جسور بالزمالك.

تناولت المحاضرة أساسيات التصوير الفوتوغرافي، والتعرف على قواعد التكوين للصور، بالإضافة إلى معرفة الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في التصوير، وذلك بقيادة حسام المناديلي، رئيس قسم التصوير الصحفي في جريدة أخبار اليوم ومؤسس جروب فوتون للتصوير الفوتوغرافي.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

مركز جسور الثقافي الانجليكانية الزمالك التصوير الفوتوغرافي هي بناء المحبة المجتمع الفن الموسيقى الثقافة