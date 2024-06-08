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السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات
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واصلت القوات الجوية المصرية مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة تنفيذ طلعاتها خلال الفترة من الثالث وحتى الثامن من شهر يونيو الجاري من المملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهه السكان فى ظل العراقيل التى تحول دون دخول المساعدات بصورة كافية لداخل القطاع.

جاء ذلك استمرارًا للجهود المكثفة التى تبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة بالتعاون مع كافة القوى الدولية والإقليمية لاتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار على قطاع غزة وفتح جميع المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل لداخل القطاع.

وتلبي  تلك المساعدات جزء ضئيل من الاحتياجات الملحة والأساسية للحفاظ على الحياة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة وغير المسبوقة التى يعيشها الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

غزة المساعدات القوات الجوية المصرية