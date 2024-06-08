خبير: تحرير 4 أسرى سيخلق حالة معنوية إسرائيلية مختلفة

قال أمير مخول الكاتب والبحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن العملية التي أعلن عنها الاحتلال بتحرير أربعة من المحتجزين سيخلق حالة معنوية إسرائيلية مختلفة تماما عما كانت عليه وسيكون له تأثير بمفهوم تبرير عمليات أخرى واقتحمات واجتياحات أخرى.

وأضاف مخول، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر قد يعزز نهج نتنياهو باستخدام القوة للوصول إلى باقي الأسرى والمحتجزين، لكن في الصورة العامة مازال التخبط في الداخل الإسرائيلي قائمًا.

وتابع: أعتقد أن نتنياهو سوف يستغل تلك العملية سياسيا بالأساس كصورة انتصار له، وربما تساعده في النزول عن الشجرة العالية لكن بقاء بيني جانتس في داخل كابينت الحرب هو مكسب بالأساس لنتنياهو أكثر منه إلى جانتس.